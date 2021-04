E’ morto Araldo Cavallera, artista eclettico che amava la Libertà e Saluzzo

E’ deceduto Araldo Cavallera, docente, pittore, scultore, grafico, gentiluomo, artista sensibile. Nella sua eclettica ricerca di oltre 65 anni, ha esplorato con forza e schiettezza vari ambiti dell’arte, sempre profondamente legato a valori civili e di antifascismo e, all’amore per Saluzzo, dove è nato nel 1939 e dove ha vissuto, osservandone bellezze e curiosità architettoniche, insieme agli aspetti di comunità. Aveva 81 anni.

In occasione del suo ottantesimo compleanno, il Comune gli ha dedicato, lo scorso anno, in Castiglia la mostra antologica “Solcando le onde del tempo”.

Cavallera le cui prime esposizioni risalgono al 1958, presso la Libreria Moderna di Cuneo e a cui sono seguite numerose collettive e personali, è anche l’autore del monumento al Movimento Clandestino Antinazista della Rosa Bianca, collocato nell’ omonimo giardino di Saluzzo e di altri monumenti in diverse città europee. Tra queste il Sacrario delle Deportate italiane di Ravensbrück, vicino a Berlino. Sono opere di forte contenuto socio-civile che seguono la continuità di ispirazione di Cavallera con quelle del padre Giuseppe e del zio Vindice.

Lascia la moglie Nini, i figli Anna ed Andrea. Il funerale avrà luogo domani venerdì 30 aprile alle 15,30 in Duomo.

Il ricordo della figlia Anna, giornalista esperta d'arte: "È il momento del dolore profondo. Ci conforta il suo esempio, la sua saggezza, anche nei momenti più duri. In tanti ci stanno resitutendo, attraverso l'affetto e la stima, la bellezza del suo spirito, il coraggio, l'ironia, la bontà e l'intelligenza con cui ha sempre affrontato la vita. Purtroppo non potrà presenziare all'inaugurazione del suo ultimo monumento ai caduti del mare, a Carloforte, a cui teneva tanto, ma ciò a cui teneva di più era la realizzazione dell'idea attraverso l'opera , non tanto il momento del riconoscimento".