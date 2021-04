Cuneo e sicurezza: "Gli abitanti del centro subiscono indifferenza e inerzia di sindaco e giunta"

Le vicende accadute in queste settimane, ma ancora di più, la situazione di disagio che da molto tempo colpisce in modo particolare il quartiere di Cuneo Centro ( ma come si è visto può allargarsi facilmente ad altre parti della città), sta aumentando la rabbia degli abitanti della zona che stanno subendo l’indifferenza e l’inerzia del Sindaco e della Giunta.

Secondo me dovrebbero agire, sia attraverso soluzioni assistenziali che creino lavori socialmente utili per queste persone ( e con me è d’accordo e me lo scrive una signora 80 enne abitante del quartiere ), affinché molti di loro non passino le giornate bighellonando andando in giro senza una meta, o in assembramenti dediti a largo uso di alcolici.