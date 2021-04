Cuneo, la Giunta approva lo studio di fattibilità per la nuova biblioteca: "Sarà cuore della Cittadella della Cultura"

20 milioni di euro: è questa la cifra per i progetti di rigenerazione urbana che mette a disposizione il Decreto ministeriale 2/04/2021, al cui bando il Comune di Cuneo candiderà la nuova biblioteca di palazzo Santa Croce.

A chiedere conto dei progetti proposti da parte dell’amministrazione sono stati – con due interpellanze differenti, presentate insieme nel corso dell’ultimo consiglio comunale - Manuele Isoardi (MoVimento 5 Stelle) e “Nello” Fierro (Cuneo per i Beni Comuni).

La risposta ha coinvolto ben tre assessori. Mauro Mantelli ha sottolineato come l’Ufficio Europa del Comune abbia intercettato anche questo bando, rivolto a progetti specifici di (appunto) rigenerazione urbana: “Recentemente abbiamo approvato in Giunta il progetto di fattibilità per il progetto della nuova biblioteca di Santa Croce, e su questo andremo a chiedere il co-finanziamento” ha assicurato.