Mondovì, con la zona gialla si torna nei locali, ma rigorosamente all'aperto

Anche la Granda da ieri, giovedì 29 aprile, è in zona gialla. Torna la possibilità di consumare ai tavolini di bar e ristoranti, solo all'aperto, anche se il meteo non è stato di certo d'aiuto.

A Mondovì diversi esercenti hanno disposto dehors e tavoli all'esterno, ma in orario serale, a causa del clima incerto e delle basse temperature: non sono state molte le persone che hanno approfittato della prima serata di zona gialla per cenare di nuovo seduti al ristorante. Più gettonato l'orario dell'aperitivo, soprattutto sotto i portici, più riparati.

Nel monregalese, visto anche il coprifuoco alle 22, ci sono anche locali che hanno deciso di anticipare l'orario del servizio serale alle 18.30, in modo da dare il tempo agli avventori di consumare la cena con più calma.

Tanta la voglia di riassaporare un po' di normalità e di tornare a lavorare anche se, è innegabile, nelle nostre zone per approfittare appieno delle aree esterne bisognerà attendere l'arrivo di temperature più miti.