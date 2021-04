Mondovì, Robaldo sui centri estivi: "In arrivo linee guida, l'auspicio è che siano chiare ed applicabili"

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico del Governo le linee guida utili per la riapertura dei Centri Estivi.

Si attendono indicazioni precise per consentire agli operatori del settore di organizzarsi in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti Covid, non sarà certamente facile ma i centri estivi, soprattutto dopo che l'emergenza sanitaria ha notevolmente ridotto le occasioni di socialità, rappresentano un servizio importantissimo per i ragazzi.