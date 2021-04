Saluzzo: 1° Maggio, mercato regolare con le bancarelle come ogni sabato

Domani, 1° maggio, Festa dei lavoratori, mercato del sabato a Saluzzo si svolgerà regolarmente.

La decisione di non anticipare al venerdì anche per agevolare gli ambulanti di genere non alimentare, penalizzati dalla pandemia e impegnati il giorno precedente in altri mercati.

La maggior parte dei negozi di Saluzzo sarà aperta

Chiusi invece per l’intera giornata di sabato primo maggio i supermercati, come in tutto il Piemonte in base all’ordinanza firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio.

La chiusura vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti. La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti.