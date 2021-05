A Canale l'intervento di supporto dei Vigili del Fuoco al 118 per un soccorso a una persona ferita in un campo nei presso di via Aloi.

L'incidente si è verificato oggi nel primo pomeriggio, a trasportare la persona ferita fino all'ambulanza al di là di un percorso impervio ci hanno pensato i Vigili del Fuoco della squadra di Alba grazie ad alcune tecniche speleoalpinistiche.

La persona è poi stata affidata alle cure degli operatori del 118.