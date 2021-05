8 maggio, giornata Mondiale della Croce Rossa: a Cuneo la bandiera sul Palazzo Comunale

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta.

Inarrestabile è stato dall’inizio della pandemia, l’operato della Croce Rossa di Cuneo su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”. Oltre all’enorme attività sul fronte del Coronavirus dal punto di vista sanitario, nel 2020 la CRI cuneese ha effettuato oltre 200 consegne di spesa e farmaci a chi era impossibilitato a uscire di casa e accolto più di 330 persone senza dimora presso il centro di accoglienza di via Bongioanni.

“Tutto questo si traduce in un numero impressionante: oltre un milione e mezzo di giorni di volontariato in un anno. Siamo ancora nel mezzo della pandemia e non possiamo certo festeggiare, ma celebrare questa straordinaria risposta umana nella difficoltà sì, perché da questo spirito scaturisce la ripartenza”, sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La Croce Rossa di Cuneo ha consegnato la bandiera al Sindaco Federico Borgna che la esporrà sul Palazzo Comunale fino a domenica mentre sabato sera la torre civica sarà illuminata di rosso per celebrare la ricorrenza.