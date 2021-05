A Bra torna il Salone del Libro per Ragazzi (19-23 maggio)

Torna finalmente a Bra, dopo il posticipo dello scorso anno causa pandemia, il Salone del Libro per Ragazzi, evento annuale dedicato alla letteratura per ragazzi, unico sul territorio e totalmente organizzato a misura di bambino. La 21esima edizione, dedicata al tema dell’ambiente, andrà in scena da mercoledì 19 a domenica 23 maggio 2021, ai Giardini del Belvedere (piazza XX Settembre) e in altri spazi del centro storico cittadino.Immancabile la mostra-mercato, realizzata in collaborazione con le librerie braidesi, visitabile “open air” negli spazi dei Giardini della Rocca dalle 9 alle 20, come sempre ad ingresso libero.

Tanti gli appuntamenti in programma, fruibili in sicurezza ed esclusivamente su prenotazione, chiamando l’Ufficio Eventi al numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Il primo, subito dopo l’inaugurazione, in programma mercoledì 19 alle 16 ai Giardini del Belvedere, con il famoso ‘climatologo’ Luca Mercalli, in un incontro dal titolo “Cambiamenti climatici: un problema dei giovani che devono risolvere gli adulti”. Proprio a Luca Mercalli verrà consegnato anche il Premio “Beppe Manassero”, per l'incessante attività di ricerca e divulgazione scientifica.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale, verranno premiati anche i vincitori dell’edizione 2021 del Premio nazionale di letteratura per ragazzi “Giovanni Arpino”, alla presenza degli autori: categoria 6-11 anni – 1° classificato Claudio Rossi Marcelli “Tutto un altro pianeta” - Un alieno alla ricerca della famiglia perfetta. (ed. Mondadori); 2° classificato Alessandro Barbaglia “Scacco matto tra le stelle” (Ed. Mondadori). Categoria 12-15 anni – 1° classificato Luigi Garlando “Vai all’inferno, Dante!” (Ed. Rizzoli); 2° classificato Pierdomenico Baccalario “Hoopdriver” - 200 miglia di libertà (ed. Mondadori).

Non mancheranno gli incontri con gli autori, nel cortile di Palazzo Traversa:

Mercoledì 19 maggio

• ore 10,30: “25 GRAMMI DI FELICITA- Come un piccolo riccio può cambiarti la vita’” incontro con Massimo Vacchetta;

• ore 14,30: “IL LADRO DEI CIELI” incontro con Christian Hill

Giovedì 20 maggio

• ore 10,30: “Sostenibilità a piccoli passi”incontro con Andrea “Aladar” Pittavino rifugista del Pagarì

Venerdì 21 maggio

• ore 10,30: “Aiuto, ci hanno rubato le stelle!” incontro/laboratorio con Irene Borgna;

• ore 14,30: “La bibbia dell’ecologia – riflessioni sulla cura del Creato” incontro con Roberto Cavallo, Presidente Coop. Erica.

Vasta scelta anche tra i laboratori, che dal 19 al 21 maggio saranno riservati alle classi degli istituti scolastici prenotati: si spazia dall’ecologia all’arte, dalle orchestre di pioggia ai laboratori di animazione, passando per storie animate e creatività.

E poi, uno speciale weekend nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio, tutto dedicato ai bimbi, alle bimbe e alle loro famiglie, tra magici trenini alla scoperta della città, laboratori per tutti i gusti, spettacoli teatrali, libri che parlano e libri da sfogliare. Ecco tutto il programma:

Sabato 22 maggio

• Ore 9.00 Apertura mostra mercato;

• Ore 10 (replica ore 15), Giardini Belvedere: “Storytelling” laboratorio a cura di Lorenzo Mò: verrà raccontata una storia sul tema dell’educazione ambientale, portando a riflettere su come i nostri comportamenti possono incidere sugli equilibri dell’ecosistema. L’illustratore Lorenzo Mò realizzerà i disegni dei personaggi protagonisti. Il finale della storia verrà lasciato aperto. I bambini si cimenteranno nel chiudere la storia, realizzando il finale a fumetti. Adatto ai bambini della scuola primaria.

• Ore 10.30, Biblioteca/a distanza: presentazione degli elaborati dei partecipanti al corso avanzato di scrittura creativa “Attraversare per cambiare” a cura di Bonomo Editore (info: 0172.413049).

• Ore 11, Giardini Belvedere: "Energia al bivio" laboratorio a cura di Andrea Vico: Quanta energia ti serve per vivere? Far colazione, andare a scuola, giocare a pallavolo, divertirsi al cinema… Come te la procuri? Quanta energia è “nascosta” dentro e dietro un paio di jeans o un motorino? Come arriva fino a noi? E, soprattutto, basterà per il futuro? Il progresso ti offre una vita comoda. Energia al bivio è un gioco per interrogarsi e capire quale è la tua impronta ecologica; verranno alla luce incongruenze, sprechi, storture… ma anche tutte quelle soluzioni alternative, concrete e facilmente percorribili per una vita più sostenibile e per dare il proprio tangibile contributo alla salvaguardia delle risorse energetiche e ambientali. Adatto ai bambini della scuola primaria.

• Ore 12 (replica ore 17), Giardini Belvedere: "La nostra città pulita" laboratorio a cura di Sonia Berrino: Nello spazio del laboratorio verranno distribuiti "Rifiuti" che i bambini dovranno dividere correttamente e suddividere nelle varie tipologie per una corretta raccolta differenziata. Così facendo puliranno il loro parco cittadino presentato su di un cartellone con gli stessi rifiuti attraverso immagini. Adatto ai bambini della scuola primaria.

• Ore 11 (repliche ore 15.30 e 17) presso Palazzo Mathis. "Arlecchino e il re del mare" teatro di figura a cura di Pino Potenza: Nella città dei Burattini il Signore dei Veleni e il suo aiutante Cuore Nero dopo aver venduto al mercato tutti gli alberi tagliati dal Grande Bosco costruiscono una mega grande super fabbrica di plastica che riversa tutti i rifiuti nel fiume. A risolvere tutto ci penserà Arlecchino con l’aiuto del suo cane Baccolino e della Meneghina.

• Ore 20 chiusura mostra mercato

• Ore 21 presso il Teatro il Teatro Politeama Boglione spettacolo di e con Mario Tozzi & Enzo Favata. Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti (150 posti max) al n. 0172/430185.



Domenica 23 maggio

• Ore 9 Apertura mostra mercato;

• Ore 9.30 (replica ore 11.30) "La nostra città pulita" laboratorio a cura di Sonia Berrino;

• Dalle ore 10 “Libri che Parlano” in collaborazione con l’Associazione Gli Amici dei Giardini della Rocca;

• Ore 10.30 “La passeggiata della lumaca” laboratorio a cura di Daniela Febino e del Collettivo Scirò: Tratta dal libro del premio nobel Luis Sepulveda : “ Storia di una lumaca che scopri’ l’importanza della lentezza ....” Il racconto e’ una avventura attraverso i prati e gli incontri assai bizzarri con i loro abitanti , il viaggio inteso come metafora della lentezza e della consapevolezza del bello e della semplicita’;

• Ore 11 (repliche ore 15.30 e 17) "Arlecchino e il re del mare" teatro di figura a cura di Pino Potenza;

• Ore 20 chiusura mostra mercato.



TRENINO: sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 20, ogni 30 minuti, su prenotazione al n. 0172/430185. Arrivo e partenza presso piazza XX Settembre. Costo €1.

MOSTRE D’ARTE (ingresso libero)

• Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà 20

“Passaggi” di Gian Maria Lamberti

Giovedì e venerdì 9-12,30 e 15-18; Sabato e domenica 9-12,30



• Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà

“Romano Reviglio” - Esposizione permanente promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e dal Comune di Bra, in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bra

Mercoledì-venerdì 9-12,30 e 15-18



• Giardini Belvedere, Piazza XX Settembre

“Graficamente” a cura del corso di grafica e comunicazione dell’Istituto “ Velso Mucci”

da mercoledì a domenica h. 9-20.





Info: Città di Bra – Musei di Bra

Tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it