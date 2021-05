Bra: da giugno al via l’Estate Ragazzi comunale

Tornano anche quest’anno i Centri Estivi organizzati dal Comune di Bra, con un’offerta rivolta ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie residenti sotto la Zizzola, a cui si aggiungerà anche l’Estate Bimbi dell’Asilo Nido, rivolta alla fascia 0-3 anni.



L’Estate Ragazzi per i bambini delle scuole primarie (6-11 anni) si svolgerà dal 14 giugno al 6 agosto nel plesso “Mosca”.



Stesso periodo anche per l’Estate Ragazzi per i frequentanti delle scuole medie, presso gli spazi della “Dalla Chiesa”.



L’Estate Bimbi per la scuola dell’infanzia (3-5 anni) si svolgerà invece dal 1 luglio al 6 agosto presso la Scuola “Gina Lagorio”.



Estate Ragazzi (primarie e medie) ed Estate Bimbi (infanzia) si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario 8-16.30, con turni a moduli su due settimane.



Le tariffe per la frequenza sono di € 130,00 a modulo di due settimane per infanzia e primaria e di € 90,00 a modulo di due settimane per le scuole medie.



Periodo iscrizioni:

• per infanzia e primaria: 27/05 in orario 16.00-19.00 e 29/05 in orario 09.00-12.30 presso il centro polifunzionale Arpino;

• per secondaria di primo grado (medie): 24-25-26/05 in orario 16.30 - 19.30 presso il centro di aggregazione giovanile, nei locali adiacenti alla Scuola Media “Dalla Chiesa”.



L’Estate Bimbi dell’Asilo Nido comunale (0-3 anni), rivolta agli utenti del nido e dei micronidi dell'anno educativo 2020/2021, sarà dal 1 al 31 agosto. Per il Nido, la tariffa massima è di € 488,00 e la tariffa minima € 206,00, con soglia ISEE di accesso ai benefici di € 20.000. Previste riduzioni per 2° figlio o per fascia oraria oraria ridotta. La domanda di iscrizione potrà essere presentata all'ufficio Asilo Nido comunale dal 26 al 31 maggio contattando l'ufficio al numero 0172.412062 o scrivendo all’indirizzo email: asilonido@comune.bra.cn.it.



Maggiori informazioni sul sito www.comune.bra.cn.it (Area Tematica Persona/Scuola) o a questi contatti:



• Estate Ragazzi scuola Infanzia e Primaria: Cooperativa Sociale Alice Onlus - cell. 335 6302785 (Lodovica); • Estate Ragazzi scuola Secondaria di primo grado: Associazione Quartiere Madonna dei Fiori – cell. 334 1330583 (Alessia); • Estate Bimbi Asilo Nido: mail: asilonido@comune.bra.cn.it o al numero 0172.412062. (em)