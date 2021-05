Tutto pronto per il primo TEDxCuneo, "Festina Lente. A ognuno il suo tempo"

Durante l’evento si alterneranno 8 tra relatrici e relatori, presentati da Pietro Parola: divulgatori, pensatori e innovatori che porteranno sul palco talk multidisciplinari in grado di smuovere l'interesse ed essere di ispirazione per il pubblico. I relatori saranno Luca Allievi, Ester Armanino, Donata Columbro, Paolo Demaria, Andrea Ferrero, Paolo Pileri, Valentina Porcellana e il Venerabile Lama Paljin Tulku Rinpoce.

Ormai è tutto pronto: domani (sabato 15 maggio) si terrà la prima Edizione di TEDxCuneo: “Festina Lente, A ognuno il suo tempo”. L’evento sarà disponibile in diretta streaming, accessibile attraverso i canali digitali di TEDxCuneo.

Il tema del primo evento TEDxCuneo “Festina Lente” significa “Affrettarsi Lentamente” ed è il messaggio cardine della prima Edizionedi TEDxCuneo. Questo ossimoro è infatti utile a descrivere la capacità del tempo di scandire velocità e lentezza, l’agire senza indugi ma con cautela, il ritmo con cui si vive la vita e si realizzano i propri progetti: i cuneesi sono poco avvezzi a riconoscere i propri meriti, così come i Piemontesi sono stati spesso percepiti come persone generalmente dominate da eccessiva lentezza a scapito di grande intuito, inventiva e tenacia.

TEDxCuneo vuole invitare alla riflessione: è solo una questione di tempo, non di risultato. L’invito è quello di accettare la diversità di fronte al cambiamento: non esiste una modalità giusta o una sbagliata, esistono semplicemente strade diverse per percorrerlo.