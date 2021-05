Creature fantastiche e dove trovarle a Bra, tra le sue vie e architetture barocche

Chiamate Alberto Angela, subito! Qui c’è bisogno di lui. Già, perché nel centro di Bra, abbiamo fatto una scoperta decisamente degna di nota. Mentre stavamo passeggiando, tra via Audisio e via Vittorio Emanuele II, abbiamo trovato un manufatto molto particolare: la faccia di un satiro proprio sotto il balcone del palazzo posto ad angolo.



Poco importa se si tratta solo di un satiro o altre fattispecie frutto di fantasia, viviamo a Bra da tutta la vita, eppure non conosciamo bene tutte le sue risorse. Vero o no? Ci accontentiamo dei soliti giri, ignorando, magari, bellezze e curiosità che abbiamo sotto il naso (sopra, in questo caso).



Sulla scia di questo filone misterioso vi diamo una spinta a riscoprire architetture della nostra città poco conosciute. C’è tanta roba, buttateci un occhio. Tipo, avete mai fatto caso, al numero 26 di piazza Roma, lo storico palazzo che sorge davanti al passaggio a livello della stazione ferroviaria? Osservando bene quello che una volta era il bar Roma, vedrete emergere dalle sculture di un balcone il profilo inconfondibile di una creatura mostruosa dalla forma di serpe, con tanto di ali, squame, coda di pesce e corna.



Chissà se in tutto questo, Bra c’entra pure con la saga di Harry Potter?