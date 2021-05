Bra: inaugurata la nuova pista di atletica

E’ stata inaugurata ieri, domenica 16 maggio, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la nuova pista di atletica presso il centro sportivo “Attilio Bravi”, in viale Madonna Fiori a Bra.



L’occasione per il taglio del nastro dei nuovi impianti, terminati già nei primi mesi del 2020 ma non ancora ufficialmente inaugurati a causa dell’emergenza pandemica, è stato lo svolgimento del primo “Meeting Attilio Bravi”, promosso dalla A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas.



I lavori, coordinati dal Comune di Bra nell’ambito del Bando Istituto Credito Sportivo 2017 “Sport missione Comune”, hanno riguardato il rifacimento del manto di tutta la pista di atletica leggera e l’adeguamento delle vasche per il salto in lungo e le piattaforme lanci. E’ stato inoltre predisposto l'impianto di alimentazione delle future torri faro per illuminare il campo da calcio e la pista di prossima realizzazione. Nell’ambito dell’intervento, è stata fornita anche attrezzatura sportiva, tra cui ostacoli, blocchi di partenza per corsa di velocità e materassi per il salto in alto.