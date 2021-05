Auto finisce in una scarpata a Viola Saint Gree. Intervengono due mezzi aerei

Intervento di sanitarie vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 maggio, per un'auto finita in una scarpata a Viola Saint Gree sulla strada Sp34 in direzione di Lisio.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14. Ancora sul posto gli operatori per recuperare il mezzo e prestare soccorso ai convolti.

In loco stanno intervenendo i vigili del fuoco permanenti di Mondovì coadiuvati dai volontari di Ceva con la squadra del Saf (Soccorso Alveo Fluviale) proveniente da Cuneo e il mezzo aereo Drago 66 da Torino.

Come equipe medica del 118 presente una medicalizzata e l'elisoccorso "Alfa Eco" proveniente da Alessandria.

Non si conosce al momento la dinamica di quanto accaduto, nè le condizioni dei coinvolti nel sinistro.