Cuneo: una notte tragica per una coppia ligure ed il loro bimbo, purtroppo deceduto

Nella notte a cavallo tra venerdì 14 maggio e sabato 15, una coppia, residente nel savonese, ha dato alla luce a Cuneo un figlio che, per fatti ancora da accertare, non ce l’ha fatta. Le cause che hanno portato al decesso del neonato, così come il luogo e il momento in cui è avvenuto, sono ancora da appurare.

Per questo motivo, ieri, in tribunale a Cuneo, c’è stato il conferimento incarico a un consulente medico legale, che attraverso l’autopsia dovrà stabilire e fare chiarezza sulle cause che hanno portato al tragico evento, ancora tutte ipotetiche.

Il Procuratore aggiunto, la dottoressa Gabriella Viglione, ha sottolineato come sia importante avere ogni tipo di scrupolo e riserbo nella fase di indagini. “E’ una situazione al limite e molto delicata - ha riferito il pubblico ministero - Come tale deve essere trattata. È fondamentale, in questo momento, non ledere la dignità delle parti e tutelare le posizioni di ognuna delle persone coinvolte. Al momento, non vi sono certezze. È ancora tutto da chiarire”.