Francesco Podestà è la vittima dell’incidente tra Savigliano e Marene

Francesco Podestà è la vittima dell’incidente di questa mattina, mercoledì 19 maggio, che si è verificato sulla provinciale 662 a Savigliano in direzione Marene.

La sua auto si è scontrata con un camion della nettezza urbana, che schivandolo, ha colpito anche un’altra auto.

L’uomo, 69 anni, è l’unica vittima del sinistro.

Medico internista all’ospedale dei Savigliano, in pensione dal 2013, lavorava nel reparto di medicina e si occupava di pneumologia visita e spirometria. Da quando era andato in pensione aveva preso una secondo laurea in storia. Grande appassionato di bici, era sposato e padre di due figli.

“Un’ottima persona e un bravo collega, abbiamo collaborato per trent’anni in ospedale, lui in medicina e io in rianimazione” lo ricorda il Consigliere comunale di Savigliano Pasquale Portolese.

Ancora da definire la data del funerale.