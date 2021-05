Coronavirus Piemonte: continuano a scendere i positivi e si liberano posti in terapia intensiva

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 426 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico), pari al 2.3 % di18.522 tamponi eseguiti, di cui 9.858 antigenici. Dei 426 nuovi casi, gli asintomatici sono 168 (39,4%).

I casi sono così ripartiti: 52 screening, 263 contatti di caso, 111 con indagine in corso; per ambito: 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 69 scolastico, 353 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 361.423 così suddivisi su base provinciale: 29.164 Alessandria

17.276 Asti

11.304 Biella

52.120 Cuneo (+77 rispetto a ieri quando erano 52.043)

27.746 Novara

193.552 Torino

13.469 Vercelli

12.792 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.480 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.520 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (-12 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.001 (- 74 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 7915.

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.761.572(+ 18.552 rispetto a ieri), di cui 1.593.841 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.559

Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 11.559 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.557 Alessandria

701 Asti

428 Biella

1.436 Cuneo (+0 rispetto a ieri quando erano 1.436)

938 Novara

5.519 Torino

516 Vercelli

369 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 95 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

340.827 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 340.827 (+799 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale:

27.050 Alessandria

16.283 Asti

10.390 Biella

49.227 Cuneo (+168 rispetto a ieri quando erano 49.059)

26.224 Novara

183.178 Torino

12.559 Vercelli

12.138 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.394 extraregione e 2.384 in fase di definizione.

VACCINI



Sono 37.699 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.00). A 23.633 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.478 le persone estremamente vulnerabili, 4.026 i cinquantenni, 9.384i sessantenni, 5.063 i settantenni e 1.403 gli over80. Oltre 2.400 le dosi somministrate dai medici di famiglia.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.176.276 dosi (di cui 735.163 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte.



Sono 102.808 le persone tra 45 e 49 anni che hanno finora espresso la preadesione alla vaccinazione su www.ilpiemontetivaccina.it