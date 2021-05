Cuneo guarda allo sport di domani: pubblicati i risultati delle survey del Comune

Sono pubblicati sul sito del Comune di Cuneo i risultati delle survey realizzate all’’interno del percorso di progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” realizzato dal Comune di Cuneo in collaborazione con SG Plus.

Il report riepilogativo riporta, con il supporto di grafici e brevi chiose, quanto emerso dalle quasi mille risposte ai questionari somministrati in modalità on line alle società sportive, ai praticanti, agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, agli universitari. Dal tasso di sedentarietà alle abitudini di pratica pre e post pandemia, passando per la tipologia di pratica, l’utilizzo degli spazi sportivi e le motivazioni che portano a fare attività fisica, il report indaga lo status del contesto sportivo cuneese, fornendo interessanti spunti per i percorsi di progettazione futura.

Emerge ad esempio che, chi pratica attività sportiva, lo fa prevalentemente con una frequenza di due o tre volte a settimana e che la motivazione principale che porta gli sportivi a praticare è la passione, prima ancora che il benessere fisico. Gli spazi pubblici non attrezzati sono, allo stato attuale, il luogo d’elezione per la pratica per la maggioranza degli intervistati, seguiti a breve distanza dagli spazi domestici. Per quanto riguarda le priorità per il futuro sportivo a Cuneo la realizzazione e il miglioramento di aree per lo sport diffuso risulta la principale, seguita dalla creazione di occasioni di promozione sportiva e dagli investimenti negli spazi per la pratica indoor.

Il report offre inoltre un approfondimento di dettaglio sui target specifici, offrendo una panoramica articolata sulle esperienze, i desideri e le criticità rilevate dalle singole categorie d’indagine.