Allarme per un principio d’incendio nelle cantine di un condominio di Paesana

Ingente mobilitazione di Vigili del fuoco, poco fa, a Paesana.

L’allarme è scattato per un principio di incendio nei seminterrati del condominio Antonella, al civico 10 di via Nazionale, in pieno centro paese.

Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, con due Aps (auto-pompe-serbatoio) e due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio.

Da quanto si apprende, all’arrivo dei pompieri, la situazione è apparsa sin da subito ampiamente sotto controllo. Il rogo era già circoscritto, quasi estinto, senza alcuna particolare criticità.

I Vigili sono comunque ancora sul posto, per tutte le verifiche del caso e la eventuale messa in sicurezza dei locali.