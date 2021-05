Protezione Civile e Croce Rossa di Mondovì presenti al Centro Vaccinale ex Valauto

Dopo l’inizio della campagna vaccinale promossa e sostenuta dallo Stato Italiano e dal coordinamento della distribuzione capillare dei vari tipi di vaccino del Commissario straordinario gen. Francesco Paolo Figliuolo, tante località hanno realizzato Centri vaccinali, per svolgere tale compito.. E così è stato anche a Mondovì, dove nei locali dell’ex Valauto, messi a disposizione dall’imprenditore Enzo Garelli, in affiancamento al personale medico e infermieristico, la buona riuscita dell’organizzazione della logistica dei flussi di accesso è stata affidata alla Protezione Civile del coordinamento di Cuneo e al Comitato della Croce Rossa di Mondovì che, dal giorno dell’apertura, con grande disponibilità e professionalità dei volontari, assicurano il corretto flusso delle persone da vaccinare.

Il tempo dedicato a questo servizio ha raggiunto valori considerevoli, oltre tremila ore, che hanno visto i Gruppi di Protezione Civile e della Croce Rossa di Mondovì - col supporto sia dei volontari che delle “Crocerossine” - impegnati nella gestione di questa pandemia, a stretto contatto con la Direzione Sanitaria dell’ASL Cn1 anche per eseguire il tampone molecolare di controllo per il COVID-19 presso l’Ospedale monregalese.

Con un risultato personale di ogni volontario che va oltre la presenza per seguire - trasmettendo calma e fornendo rassicurazioni - chi si presenta per questa operazione, in quanto prova appagamento derivante dalla gratitudine ricevuta nell’assistenza fornita e dalla soddisfazione di contribuire al bene della Comunità, non solo del Monregalese.