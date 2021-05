Bastia, la chiesa di San Fiorenzo si anima con il progetto "Hinc" (FOTO E VIDEO)

Scopri, guarda e gioca: tre semplici passi per scoprire con un 'clic' sullo smartphone le bellezze della chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì .

E' stato presentato ufficialmente ieri "Hinc -Heritage is the new cult": il progetto dell'associazione "noau - officinal culturale" che si affianca al prezioso lavoro dell'Associazione San Fiorenzo che da anni gestisce e cure le visite alla chiesa.