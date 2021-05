"Sul più bello" di Alice Filippi riceve due candidature ai Nastri d'Argento

Dopo aver vinto il Premio ANEC "Pietro Coccia" per i talenti emergenti ed essere stata candidata al David di Donatello, per Alice Filippi ora arrivano due candidature per la 75^ edizione dei Nastri d'Argento , l'antico premio cinematografico italiano, assegnato dal 1946 dal SNGCI (Sindacato nazionale giornalisti).

"Sul più bello" è in gara come "miglior commedia", insieme a "Genitori vs influencer" di Michela Andreozzi, "L'incredibile storia dell'Isola delle rose" di Sydney Sibilla, "Si vive una volta sola" di Carlo Verdone (con cui Alice ha collaborato in diversi film, ndr) e "Tutti 1-1 per tutti" di Giovanni Veronesi.

"Sul più bello", però è anche il titolo di una delle canzoni della colonna sonora del film, interpretata dal cantante genovese Alfa e in corsa per il nastro d'argento nella categoria "miglior canzone".

Una canzone dal ritmo deciso che ci mostra come la vita sconvolga i piani di ognuno di noi, rimanendo comunque sorprendente perché: "C'est la vie passerà anche questo lunedì, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello".