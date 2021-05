RAV4 “Plug-in” Hybrid, la nuova ammiraglia ibrida di Toyota “super-ricaricabile”

Il RAV4 Hybrid Plug-in è stato sviluppato sulla versione 4×4 AWD-i e perciò è equipaggiato con due motori elettrici, uno per asse delle ruote, abbinati al 4 cilindri benzina 2.5 da 178 CV. I 306 CV si fanno sentire soprattutto in accelerazione, con il SUV che scatta da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi.