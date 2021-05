Savigliano, l’associazione La Mosca sul Muro vince il concorso online di “Foodfactor”

E’ l’associazione La Mosca Sul Muro ad aggiudicarsi la raccolta fondi del progetto “Foodfactor”.

L’iniziativa organizzata dalla Consulta Giovani è stata lanciata in seguito all’omonimo contest lanciato quest’estate a Savigliano che unica la fotografia alla cucina. A essere candidate più 80 fotografie, le prime dieci sono state inserite all’interno di un book di ricette. Dalla vendita dei volumi sono stati ricavati circa 450 euro che sono poi stati messi in palio su un concorso online in collaborazione con la piattaforma Solidali.

Vincitrice è stata proprio l’associazione che si occupato di promuovere cinema e territorio in valle Varaita.

Soddisfatti soprattutto i rappresentanti di Solidali che hanno potuto concludere la prima collaborazione fattiva con una realtà locale.



“Siamo contenti di come si sia concluso il progetto - commenta il presidente della Consulta Filippo Mulassano - Al momento siamo un po’ fermi con gli per via di una situazione che resta comunque difficile, ma ci stiamo organizzando con delle iniziative per il periodo di settembre e ottobre”.