In fiamme un’auto, nella notte, a Barge: al lavoro i Vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, nella notte, per un incendio di un’autovettura.

L’allarme è scattato proprio a Barge, intorno alle 3.30, in via Broardi, in zona San Martino.

La centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cuneo, dopo la chiamata di soccorso giunta al Numero unico per le emergenze 112, ha disposto l’invio delle squadre del locale distaccamento di Barge e del distaccamento di Saluzzo.

I pompieri, una volta sul posto, hanno lavorato per estinguere il rogo e, successivamente, per mettere in sicurezza l’area dove si sono sviluppate le fiamme.