Saluzzo è attonita per la morte del 50enne Alberto Segre

Purtroppo non ce l’ha fatta, ed è deceduto ieri sera all’ospedale Santa Croce di Cuneo, Alberto Segre, 50enne saluzzese, morto in seguito all’incidente di ieri in via Pagno, alla periferia est della città, poco distante dal supermercato Lidl.

Segre è rimasto coinvolto nello scontro tra una moto ed un’auto. Caduto a terra, le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Sul posto, dapprima un’ambulanza del 118 partita dalla sede della locale Croce verde, e poi l’elisoccorso, decollato dalla base di Levaldigi.

I sanitari avevano prestato le prime cure all’uomo, per poi elitrasportarlo d’urgenza al nosocomio cuneese. Qui, i medici hanno fatto di tutto, compreso un intervento chirurigico, per salvargli la vita, ma Segre è morto in serata.

L’uomo era molto conosciuto a Saluzzo. Un passato da assicuratore, era co-titolare dello studio dentistico Corrado Segre, suo padre, in via Martiri della Liberazione.

Segre apparteneva ad una delle famiglie della comunità ebraica saluzzese più importanti e numerose. Una delle famiglie tra le più colpite dalle persecuzioni delle leggi raziali.

Non ancora note, al momento, le date dei funerali.