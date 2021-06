Da oggi caffè al banco e pasti all'interno, ma i cuneesi preferiscono stare all'aperto [FOTO]

Da oggi 1° giugno consumazioni al via anche all'interno di bar e ristoranti e non più solo all'aperto. Tra temporali e freddo, sarebbe stato perfetto nelle scorse settimane. Ma così non è stato e si parte solo da oggi.

Si può prendere un caffè al banco, un cappuccino con brioche seduti al tavolo e si può pranzare e cenare al coperto. Da oggi prende il via un mese di progressivo allentamento delle restrizioni, con un occhio al prossimo 21 giugno, quando verrà eliminato anche il coprifuoco, dopo il passaggio a mezzanotte dal 7 giugno.

Oggi a Cuneo, anche se le temperature sono tutt'altro che estive, c'è comunque un pallido sole e le persone preferiscono stare all'aperto. Per abitudine, per una maggiore sicurezza o semplicemente, come in molti evidenziano, perché non sanno che da oggi ci sono nuove regole.

Qualcuno il caffè al banco lo beve, al volo. Ma per mangiare o per uno stop più lungo, se c'è il dehor, la scelta ricade su questo. Stasera la possibilità di cenare all'interno dei ristoranti sarà decisamente più apprezzata, così come nei ristoranti e nei bar in quota o nelle vallate, dove da oggi inizia una nuova stagione, che darà finalmente una spinta alla ripresa anche a quei locali che non hanno potuto servire pasti all'esterno, pur avendo gli spazi, per temperature decisamente poco gradevoli.

Basti ricordare che a fine aprile, nei giorni di riapertura ma solo all'esterno, in provincia di Cuneo si registravano tra gli 8 e i 12 gradi.

Da oggi parte, finalmente, un mese di progressivo ritorno alla normalità.