Mondovì, le maschere di Teatro Selvatico fanno sognare la città (VIDEO)

Gufi, volpi, lupi, galli, papà montone e tantissimi altri animali protagonisti di un attacco urbano nel centro storico di Mondovì da Piazza a Breo.

E' il primo atto di "Polimnia", il nuovo progetto degli artisti di Teatro Selvatico, nato dalla collaborazione con Wintercroft, noto designer inglese che per anni ha studiato gli origami del Sol Levante per darne una propria interpretazione creando con carta e pazienza delle bellissime maschere animali.

Nel pomeriggio di domenica scorsa, con grande sorpresa e stupore dei passanti, le maschere animali di teatro selvatico si sono intrecciate con la gente, mettendo in scena una performance dedicata allo stretto contatto che c'è, e che deve essere tutelato, tra uomo e natura.

Teatro Selvatico, associazione con sede a Torre Mondovì, si è costituito ufficialmente a inizio 2021, ma da diversi anni sperimenta collaborazioni e contaminazioni artistiche tra diverse regioni e diversi ambiti, con l'obiettivo di invitare tutti a sognare e a sentirsi parte integrante del mondo che ci circonda, rispettandolo.

Il gruppo base è composto da sei ragazzi (provenienti da diverse parti del Piemonte e non solo), Isacco, Marta, Matteo, Erica, Alessio e Davide a cui si possono liberamente aggiungere altre persone, con esperienze teatrali o no.

Tra i progetti vivi di teatro selvatico, nel corso dell'emergenza covid e dei conseguenti lockdown, il gruppo ha realizzato "Freedogs", un'esperienza che li ha visti immergersi nel silenzio di un canile, per tre giorni e tre notti, senza tecnologia, per ascoltare e vivere come i cani reclusi per sensibilizzare le persone sul maltrattamento e sull'abbandono degli animali.

Performance, fotografia, workshop e molto altro, teatro selvatico è innanzitutto un teatro vivo, in divenire, che si apre e che invita a "immaginare di essere se stessi": l'immaginazione come primo motore per ritrovare il proprio io e farlo dialogare con la natura e il mondo circostante.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative di teatro selvatico tramite i social ufficiali Facebook e Instagram. Inoltre, per sostenere il progetto, è possibile fare una donazione su Teaming Teatro Selvatico (clicca qui) e ricevere il magazine e tante altre novità.

"Siamo molto contenti dell'impatto che questa performance ha avuto sulla città e sul pubblico" - raccontano Matteo Calautti e Davide Comandù di Teatro Selvatico - "Ringraziamo la stamperia Arcobaleno di Villanova Mondovì per l'efficienza e il supporto e la città del Belvedere che ci ha accolti calorosamente, in particolare il vice sindaco Luca Olivieri e Mattia Germone dell'Associazione La Funicolare. Speriamo di tornare presto con nuovi spettacoli nel monregalese".