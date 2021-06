Fondazione CRT apre il bando per l'acquisto di nuove ambulanze in Piemonte e Valle d'Aosta

La Fondazione CRT stanzia contributi fino a 50.000 euro in favore di Associazioni e Pubbliche assistenze per l’acquisto di ogni nuova ambulanza in Piemonte e Valle d’Aosta.

È aperto fino al 30 giugno, sul sito www.fondazionecrt.it, il bando per il rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle organizzazioni di volontariato che fanno capo al sistema del 118.