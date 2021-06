A Manta apre la mostra "Così è... se vi appare"

Come ogni anno prosegue l'attività culturale di Santa Maria del Monastero, che anche quest'anno ospiterà alcune mostre di importanti artisti del territorio.

L'Amministrazione comunale mantese comunica in collaborazione con l’associazione “Idearte” di Manta che nella giornata di Sabato 12 Giugno 2021, con inizio previsto alle ore 18,00, verrà inaugurata la Mostra “COSI' E'...SE VI APPARE” del pittore albese Gianpiero Viglino.

Viglino si dedica all'arte del dipingere fin dai primi anni Sessanta e inizia a esporre le sue opere dal 1982 in gallerie e musei in Italia ( Torino, Roma, Latina, Ivrea, Arezzo, Teramo, Venezia e Milano) e all'estero (Nizza, New York, Praga, Granada, Lussemburgo, Budapest).

Da sempre cerca di fondere attraverso i colori le emozioni suscitate dalla vita con giochi di luci e ombre, fino a quando, a causa dell'alluvione del 1994 che porterà via molti dei sue lavori, affinerà le sue opere introducendovi il sentimento della caducità.

Le opere di Viglino sono su carta di grandi dimensioni e proseguono il lavoro sul paesaggio intrapreso con i gessi degli anni Ottanta, rievocando così la vicinanza alla cultura della “beat generation” nel primo “periodo degli Angeli”, fino a iniziare a lavorare su piccole tavole ritraendo visioni di animali con la tecnica della tempera verniciata su tavole di dimensioni ridotte.

Dall'inizio degli anni Novanta i suoi quadri diventano vere partiture in cui i colori armonizzano quasi come se fossero suoni, tralasciando sempre di più l'influenza degli echi wagneriani e mahleriani.

L'Amministrazione comunale mantese invita la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione della mostra e ricorda che la mostra potrà essere visitata il sabato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 18,30. La mostra è visitabile fino a domenica 4 Luglio 2021