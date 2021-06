"Ho scelto: io dono! Diventa un campione anche tu!" CSV, Associazioni e Sanità uniti nella "Campagna Dono"

"Ho scelto: io dono! Diventa un campione anche tu!" Ecco il claim della "Campagna Dono" pensata dal CSV, Centro Società Solidale della provincia di Cuneo con i volti di campioni dello sport.

Il progetto è stato presentato questa mattina, martedì 8 giugno, presso la sede della Croce Rossa di Cuneo.

"È stato un lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di testimonial del mondo dello sport, associazioni, volontari - spiega il presidente CSV Mario Figoni -. Abbiamo scelto gli sportivi perché loro sono già campioni e i cittadini possono diventare campioni nella vita, scegliendo di donare il sangue, gli organi e il midollo osseo. La parola chiave è INSIEME. Abbiamo lavorato uniti per creare questa campagna: sette associazioni di volontariato, il CSV e la Sanità".



Portatrici del messaggio sono le associazioni Admo, Aido, Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas, Gruppo Autonomo Sangue Mombracco e SOS Sangue.



I testimonial sportivi sono: le pallavoliste Alice Gay, Gaia Giovannini, Alice Degradi, Noemi Signorile della Bosca San Bernardo Cuneo Granda Volley; la squadra di pallavolo Team Cuneo Volley; la ciclista della Nazionale Elisa Balsamo e il campione di Pallapugno Albeisa Bruno Campagno.



"Da marzo 2020 il mondo è cambiato. Le donazioni sono inevitabilmente calate con la pandemia. È cambiato anche il modo di fare comunicazione. Con questa campagna vogliamo riportare il tema del dono al centro", aggiunge Figoni.



Alice Gay (pallavolo Bosca San Bernardo Cuneo Granda Volley): "Siamo contente di aver aderito. La donazione è come un autentico gioco di squadra. Donate! Così la partita la vinciamo tutti insieme. È importante metterci la faccia e dare il buon esempio".



Wagner Pereira Da Silva (pallavolo Cuneo Volley): "Siamo onorati di prendere parte a questa campagna di donazione. Ognuno di noi è qui perché qualcuno ci ha donato la vita. Quale miglior modo di ricambiare, donando a nostra volta? Non abbiate timore. Donare è un gesto bellissimo!"



Elisa Balsamo, ciclista della Nazionale italiana era impegnata in allenamento ed è intervenuta con un video messaggio: "Sono onorata di essere testimonial di questa campagna. Donare rende tutti campioni nella vita!"



Era presente anche Marco Lorenzi, direttore del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale interaziendale Aso S. Croce e Carle, e Asl CN1: "Grazie a tutti per questa testimonianza. Queste sono scelte che si fanno e non sono episodiche. Devono essere concretizzate nel tempo. Tutti i giorni c'è qualcuno che ha bisogno e che ha bisogno del dono altrui".



Il messaggio viaggerà anche sui pullman di tutte le linee principali della provincia di Cuneo.