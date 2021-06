Rinnovo delle cariche sociali per la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Il 21 maggio durante l'annuale Assemblea dei Soci è stato approvato il Bilancio 2020 e sono state rinnovate le cariche sociali della Banca. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lunedì 24 maggio ha riconfermato Alberto Osenda come Presidente e Giovanni Casale come Vice Presidente.



«Sono onorato di essere stato riconfermato presidente del Cda– ha dichiarato Osenda – e continuerò a lavorare per perseguire gli obiettivi fissati insieme ai soci, nell'interesse della banca e a favore del territorio e dei clienti che lo vivono».



Ad affiancare il presidente Alberto Osenda e il Vice Presidente Giovanni Casale, Alberto Rinaldi, Alessio Damilano, Enzo Carle, Michele Tuninetti, Francesco Gambino, Maura Vercellio. E’ stato inoltre nominato il Collegio Sindacale, presieduto da Gianfranco Capello affiancato da Giovanna Renaudo e Massimo Gramondi. Membri del Comitato Esecutivo Alberto Rinaldi (Presidente), Alessio Damilano (Vice Presidente), Enzo Carle, Michele Tuninetti.