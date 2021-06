Cinema d'estate a Cherasco: programmazione attenta a famiglie e bambini

Parte venerdì 18 giugno la rassegna “Cinema d’estate”: sarà itinerante tra Cherasco capoluogo e frazioni e continuerà tutti i venerdì sera fino al 20 agosto 2021.

Accolta con entusiasmo nelle varie locations cheraschesi fin dalla prima edizione dell’estate scorsa, si ripete la formula vincente anche quest’anno, quando dopo mesi di lockdown e isolamento più che mai si avverte l’esigenza di stare all’aperto e di aggregazione.

I luoghi in cui avverranno le proiezioni sono: nel capoluogo la grande piazza davanti all’arco del Belvedere, a Roreto la piazza delle scuole, a Bricco, Veglia, Cappellazzo e San Bartolomeo la piazza vicino alla sede delle rispettive Pro Loco, ai Picchi in piazza della chiesa.

Si inizia nel capoluogo venerdì 18 giugno con la proiezione di due cortometraggi “OLTRE OGNI COSA” di Alessia Olivetti, le cui riprese sono state registrate proprio nel centro storico di Cherasco e “L’UOMO NUOVO”, cortometraggio di Andrea Murchio. Il 25 giugno nuovamente a Cherasco con il film “JO JO RABBIT” di Taika Waititi, il 2 luglio ci si sposta a Veglia presso il circolo ACLI con “GLI ANNI PiU’ BELLI” di Gabriele Muccino, il 9 luglio a Cappellazzo con il film “FIGLI” di Giuseppe Bonito, il 16 luglio la location è San Bartolomeo con “BLINDED BY THE LIGHT” di Gurinder Chadha. Il 23 luglio si torna nel capoluogo con “IL RE LEONE” di Jon Favreau; il 30 luglio l’appuntamento è nella piazza della frazione Picchi con “ELLA E JOHN” (in attesa di conferma) di Paolo Virzì. Il 6 agosto è la volta di Roreto con il film “SULLE ALI DELL’AVVENTURA” di Nicolas Vanier; il 13 agosto nella frazione Bricco De Faule si proietta “ODIO L’ESTATE” di Massimo Venier. L’ultimo appuntamento sarà il 20 agosto con il film del braidese (cheraschese di adozione) Francesco Amato “18 REGALI”.

"Abbiamo scelto di riproporre anche quest’anno l’appuntamento del cinema all’aperto che è stato molto apprezzato l’anno scorso. - commenta il sindaco Carlo Davico - È l’occasione per trascorrere le serate estive, all’aperto, con pellicole di ottima qualità. I film proposti sono adatti ad un pubblico eterogeneo per cercare di soddisfare un po' tutti i gusti, con un occhio di riguardo alle famiglie ed ai bambini".



Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Le proiezioni inizieranno alle 21,30.

Per info ufficio turistico tel. 0172427050.