Ultime due visite guidate alla mostra “E luce fu”

Venerdì 18 e sabato 19 giugno sono in programma le ultime due visite guidate tematiche alla mostra “E luce fu”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), che chiude domenica 20. La partecipazione è gratuita per entrambi gli appuntamenti, i posti sono limitati ed è consigliato prenotare sul sito Internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it). Le visite sono organizzate dalla Fondazione CRC in collaborazione con Felìz Comunicazione, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al 388/1162067 o scrivere a mostraelucefu@gmail.com. Il calendario aggiornato delle visite guidate è pubblicato sul sito www.fondazionecrc.it.

Venerdì 18 giugno alle ore 17,30 è in programma “Quando l’arte si ispira alla scienza”, con l’accompagnamento della accompagnatore naturalistico Dario Olivero: si approfondirà il tema della luce, mezzo espressivo scelto dagli artisti in mostra per veicolare i propri messaggi, che sarà il fulcro di un percorso alla scoperta della sua natura e dei variegati modi che hanno gli esseri viventi di percepirla, con esperimenti ottici e illusioni percettive.

Sabato 19 giugno alle ore 17,30 si svolge “Lo spazio della luce”, con l’artista Domenico Olivero: una visita focalizzata sul punto di vista di un artista sulle opere esposte: dall’ideazione alle soluzioni tecniche, dal contesto sociale e culturale in cui sono emerse alle influenze che hanno avuto sui contemporanei.

La mostra “E luce fu” è visitabile gratuitamente fino a domenica 20 giugno dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30, la domenica dalle 10,30 alle 18,30; a seguito del decreto-legge approvato lo scorso 18 maggio non è più necessario prenotare la visita nei giorni di sabato e domenica