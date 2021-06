Bra, il Mercato della Terra saluta l’arrivo dell’estate con le bancarelle dei prodotti a km 0

Prepariamoci a dare il benvenuto all’estate con la freschezza dei prodotti di stagione e con tanti suggerimenti golosi a km zero.



Il 20 giugno, come ogni terza domenica del mese, torna il Mercato della Terra di Bra per offrire un modo di gustare antiche tradizioni del territorio attraverso un’enogastronomia di assoluta eccellenza.



L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori. Nella storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori saranno pronti ad accogliere visitatori e curiosi con ricche produzioni.



Sui banchi di questo Mercato, non un mercato qualunque, si potranno così trovare cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.



Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto della manifestazione. I profili social dei produttori, immancabili per la promozione web delle rispettive eccellenze, sono pronti a farvi venire l’acquolina in bocca.

Buon appetito con: pane cotto al forno a legna, salumi di cascina, miele, formaggi a latte crudo, conserve, succhi di frutta, zafferano, ortaggi, frutta e tante altre ghiottonerie delle zone agricole braidesi e limitrofe.