Saluzzo celebra la Festa della Musica con eventi e concerti

Ritornano anche quest'anno a Saluzzo gli appuntamenti per la Festa della Musica, che dal 1982 viene celebrata il 21 giugno, solstizio d’estate. Il programma è coordinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con scuole di musica e danza della città. La città aderisce all’iniziativa dal 2002. Il programma nel dettaglio:

Sabato 19 giugno • dalle 10 e fino alle 17,30 - Musica dei Piccoli Musici Suzuki Non Stop: l’evento avrà inizio alle 10 nella Biblioteca "Lidia Beccaria Rolfi" e continuerà nella Scuderia B della Fondazione Bertoni (sempre nell’ex caserma Musso): così gli spazi del nuovo polo culturali saranno animati per tutto il giorno dalle note musicali di arpiste, chitarristi, percussionisti pianisti, violinisti, violoncellisti e le loro orchestre, con i cori dei piccoli e dei grandi. Per info e prenotazioni: 3387003832;

• alle 18 – Chiesa di Sant’Agostino Concerto di Ensemble classici (violino, arpa, canto, flauto) - Scuola APM . La chiesa di Sant’Agostino farà da cornice al concerto degli Ensemble classici con il docente di organo Daniele Rinero.

• Alle 21 – Castiglia Concerto dei docenti e gli allievi del laboratorio Rock e Vocal Lab - Scuola APM. Alla sera sarà la Castiglia ad ospitare i musicisti del Rock e Vocal Lab (apertura straordinaria dei musei con ingresso a tariffa ridotta).

DOMENICA 20 GIUGNO

• Alle 16.30 e alle 18.30 - “Danza in Villa” - scuola di danza Move Divertirsi Ballando ASD Spettacolo di fine anno dei corsi di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop Prenotazione obbligatoria. Info 347-0330721 | 347-6514883.

Con questi eventi la città di Saluzzo ha aderito alla rete nazionale della Festa della Musica (www.festadellamusica.beniculturali.it.) promossa dal Ministero della Cultura e all'AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) nel rispetto dei principi della Carta di Budapest.

Si continuerà a celebrare la Musica lunedì 21 giugno alle 21.30 a Villa Belvedere già Radicati con l’evento “A riveder le stelle” - Rassegna Recondite Armonie 2021. In collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Savigliano. direttore Carlo Pavesi.

Infine, giovedì 24 giugno 2021 – alle 21.30 nell’Arena FAB, ex caserma Musso, piazza Montebello 1 con il concerto di Cristiano Godano, inserito nel Festival Occit’Amo