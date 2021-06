MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo pasta di piselli con pesto di zucchini

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Lo zucchino

ortaggio apparentemente modesto, in realtà ha il potenziale per essere una protagonista della tavola. La presenza di un’elevata quantità di acqua, l’elevata digeribilità e il suo scarso apporto calorico rendono lo zucchino l’alleato ideale per le diete ipocaloriche o per chi vuole mantenersi leggero. Altrettanto apprezzabile è la sua versatilità di consumo: infatti può essere servito crudo, fritto, grigliato, cotto al vapore, lessato. Offre inoltre un fiore apprezzatissimo anche ripieno e in pastella.

PASTA DI PISELLI CON PESTO DI ZUCCHINI

Tempi

15 minuti



Ideale per…

una pausa pranzo leggera



Ingredienti (4 persone)

4 zucchini chiari con fiore (piccoli)

300 g di fusilli di piselli

30 g di pinoli

50 g di tofu bianco

Olio evo q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Lavate e tagliate a rondelle gli zucchini, quindi fateli ripassare in padella con un filo d’olio evo, sale e pepe

2. Pulite anche i fiori e spadellateli velocemente, poi teneteli da parte

3. Fate tostare leggermente i pinoli in una padella antiaderente ben calda

4. Tagliate a cubetti il tofu e fatelo tostare in padella

5. Frullate pinoli e tofu tostati con gli zucchini spadellati fino a ottenere un pesto omogeneo e cremoso

6. Fate cuocere la pasta come da istruzioni sulla confezione, quindi conditela con il pesto, amalgamando con un mestolino di acqua di cottura.

7. Decorate con i fiori di zucchino





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

La pasta di legumi è un’ottima alternativa quando si soffre di colite, di gonfiore addominale o quando i legumi classici creano meteorismo. In questo caso, infatti, questi ultimi sono sotto forma di farina, mentre la buccia (reale responsabile del gonfiore) è ben tritata. Questa ricetta associa le proteine vegetali, calcio e ferro di cui sono ricchi i piselli della pasta e il tofu ai benefici nutrizionali degli zucchini, tra gli ortaggi più ricchi di acqua (più del 93%), ideali per saziarci senza appesantirci (hanno infatti appena 14 Kcal per 100 g). Con il caldo estivo sono doppiamente preziosi in quanto ci aiutano a raggiungere il fabbisogno idrico e, grazie al loro contenuto di potassio, a controllare la pressione arteriosa.

Se avanza?

Trasferitela a cucchiaiate nei pirottini dei muffin con un po’ di besciamella vegetale, infornatela in modalità grill per 10 minuti per ottenere uno sfizioso antipasto veg!