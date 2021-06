Grandi ospiti internazionali e film in anteprima mondiale celebrano la X edizione del “Nuovi Mondi” Festival

Inaugura venerdì 25 giugno a Moiola, in provincia di Cuneo, con titolo “fuoricampo” la X edizione del “Nuovi Mondi” Festival, il più piccolo festival di montagna del mondo che ogni anno porta in Valle Stura, nel Cuneese, migliaia di persone per l’arrivo di ospiti internazionali, la proiezione di film in prima visione provenienti da tutto il mondo, la presentazione di libri, il coinvolgimento di un’intera comunità, quella di Valloriate e dintorni, con l’ambizione di promuovere la Valle Stura. L’evento, che in occasione del 10° anno porterà in Valle grandi nomi del calibro di Emir Kusturica, Roberto Vecchioni, “Manolo”, Umberto Galimberti e Vito Mancuso, si svolgerà fino a domenica 4 luglio. “Nuovi Mondi” Festival è organizzato dall’associazione di promozione sociale Kosmoki.

La kermesse è sostenuta dal bando Borghi in Festival del Ministero della Cultura e dalla Banca di Caraglio e storicamente da Regione Piemonte, Fondazione Crt e Fondazione Crc. Partner del festival sono Comune di Valloriate, Moiola e Rittana, Associazione Dislivelli, Unione Montana Valle Stura, Consorzio Valle Stura Experience e Montagnam, Yepp Valle Stura e Giovani facilitatori. Il Festival si tiene in collaborazione con Occit’amo e Terres Monviso. Rientra nel progetto “Nuove visioni per Nuovi Mondi”. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.Sponsor dell’evento: Montura e Garelli Automobili. Per maggiori informazioni sul festival si può visitare il sito internet www.nuovimondifestival.it, scrivere a info@nuovimondifestival.it o telefonare ai numeri 339/5942570 e 333/2969262.

“L’edizione 2021 del nostro Festival vuole essere un invito a uscire fuoricampo ed è un inno innanzitutto alla montagna, per scoprire la bellezza della natura dopo un anno di distanze – dichiarano Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti di Kosmoki, organizzatori del Festival -. Ma anche un invito a uscire fuori dal campo battuto per esplorare con il pensiero nuove strade andando oltre gli schemi. Fuori campo siamo noi, che da 10 anni resistiamo nel piccolo comune di Valloriate credendo che i grandi sogni siano linfa per i cambiamenti. Fuori campo sono gli ospiti della decima edizione che, come non mai, ci aiuteranno a scoprire un mondo in cui valori, etica e responsabilità, ma anche immaginazione e coraggio, costruiscono futuri migliori. Il festival si allargherà in altri due comuni della Valle Stura, Moiola e Rittana, perché c’è bisogno di sognare in grande”.

L’intenso programma del Festival propone, come ogni anno, il Concorso Doc Nuovi Mondi che, per celebrare la decima edizione della kermesse, presenta agli appassionati del grande schermo anche due film in anteprima mondiale. Giunte da 17 Paesi diversi e selezionate tra oltre 600 arrivate da ogni posto del mondo, saranno in tutto 20 le pellicole proiettate a Valloriate da domenica 27 giugno a domenica 4 luglio. I film sono stati divisi in tre sezioni tematiche: “Mountain and Adventures” per i film di alpinismo, montagna e avventura; “Landscapes” per una vetrina sul mondo come non lo si è mai visto e “World Culture” per imparare a viaggiare con altri occhi. Non mancheranno i super ospiti, anche di calibro internazionale, che come sempre giungeranno al Campo Base di Valloriate, quartier generale del Festival, ma anche nella piccola Moiola.

Proprio a Moiola, venerdì 25 giugno, arriverà il noto filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, che terrà dalle 18.30 una conferenza dal titolo dal titolo “Orme del sacro” che trae spunto dal libro “Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto”, scritto dal filosofo ed edito nel 2012. Il giorno dopo, sabato 26 giugno, dalle 18, sempre a Moiola, il Festival accoglierà Vito Mancuso, uno dei più noti teologi contemporanei, che dialogherà con il pubblico del “Nuovi Mondi” a proposito del senso della vita. Da giovedì 1 a sabato 3 luglio sarà Valloriate ad ospitare altri “grandi nomi” della decima edizione: giovedì 1 alle 21, salirà in Valle Stura uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia: Roberto Vecchioni. Presenterà il suo ultimo libro intitolato “Lezioni di volo e di atterraggio”, una sorta di viaggio letterario che si articola in 15 lezioni indirizzate ai suoi studenti di allora e a quelli di oggi. Venerdì 2, alle 21, serata per alpinisti con il grande Maurizio Zanolla, per tutti Manolo, uno dei pionieri dell’arrampicata libera in Italia, primo italiano a salire una via d’arrampicata di difficoltà 8b. Sabato 3, infine, alle 21, il palco del Festival accoglierà un grande ospite internazionale: il regista cinematografico Emir Kusturica. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in carriera, due Palme d’oro al Festival di Cannes, un Leone d’oro e uno d’argento al Festival di Venezia, un Orso d’argento al Festival di Berlino. Kusturica cura l’organizzazione del Kustendorf International Film and Music Festival che, come il “Nuovi Mondi” Festival, si svolge in un piccolo borgo montano della Serbia.