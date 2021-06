Peveragno, auto si ribalta in Borgata Capperoni: 50enne in codice rosso al Santa Croce

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (sabato 19 giugno) a Peveragno, in Borgata Capperoni.



Coinvolta un'unica automobile, ribaltatasi sulla sede stradale per cause ancora da determinare. Al volante P.A., 50 anni, ferito in modo grave.



Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e la medicalizzata dall'emergenza sanitaria, che ha tradotto l'uomo in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo.