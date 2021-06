I Custodi di Comunità consegnano un dono agli anziani della Valle Stura

I Custodi di Comunità dei Ragazzi della III Età

consegnano un dono agli anziani della Valle Stura









I Custodi di Comunità sono un gruppo di persone coinvolte all’interno del progetto dei Ragazzi della III Età, che si distinguono per la loro capacità di essere attive e attente alla propria comunità, mettendosi a disposizione degli altri.

Per ripartire e per tentare di ricostruire le relazioni, indebolite dall’isolamento delle persone più fragili, i Custodi della Valle Stura hanno organizzato un’iniziativa di vicinanza per tutte le persone anziane del territorio, in particolar modo per le persone over80.

Questa idea si è tradotta nella distribuzione di un dono: una busta contenente alcuni oggetti ricchi di valori e significati. All’interno di questa busta vi è una chiara e comoda lista di contatti utili in situazione di necessità (medico, ambulatorio infermieristico, assistente sociale, farmacia) personalizzabile anche a seconda dei propri contatti di riferimento. I destinatari troveranno anche una bustina di semi floreali. La scelta è proprio quella di raccontare chi sono i custodi con la bellezza dei fiori e con l’augurio di continuare a prendersi cura di sè e della Valle. L’invito è quello di piantare i semini in vaso o nel proprio giardino per curare insieme la piantina della condivisione, per rendere più bella la propria casa, il proprio comune e le relazioni che lo riempiono. Questo periodo storico sembra rendere tutti più distanti ma attraverso questa iniziativa si sta cercando di sviluppare una rete di ascolto dove ciascuna persona della comunità si senta accolta e parte di un tutto.

All’interno della busta vi sarà inoltre un questionario anonimo, per conoscere il rapporto delle persone più anziane con la tecnologia. Questo servirà per comprendere meglio la conoscenza, non sempre semplice, con i nuovi strumenti tecnologici di oggi, così da riuscire a sostenere e supportare un avvicinamento sempre più spontaneo all’utilizzo di dispositivi digitali.

Per avere ulteriori informazioni rispetto a questa iniziativa o rispetto alla compilazione del questionario è possibile contattare le educatrici del progetto Elena Barberis 3881178400 o Alessia Bagnis 3279268399.





Il progetto dei Ragazzi della Terza Età si rivolge alla popolazione over 65 della Valle Stura.

Il gruppo attivo, nato nel 2017, continua ad incontrarsi online per stare insieme, ideare e organizzare delle attività per sè o per la comunità. I principali obiettivi sono incentivare la solidarietà tra pari, la reciprocità e l’autonomia, mirando al miglioramento della salute degli anziani intesa in senso globale; predisporre occasioni di scambio e di sviluppo per una comunità competente e responsabile verso i suoi cittadini. Un progetto per “giovani anziani” impegnati nella promozione di attività volte ad aumentare il benessere personale e della comunità e, più in generale, al miglioramento della qualità di vita. Quest’anno le attività sono continuate a distanza sia in piccoli gruppi sia con iniziative aperte a un pubblico più vasto. Una sfida che ha evidenziato le mille risorse che le persone possono mettere in campo, adattandosi a forme di comunicazione e di relazione cui non erano abituate diventando così dei “senior digitali”.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando Coesione Sociale 2020, vede come capofila Insieme Diamoci una Mano - Valle Stura ODV in rete con numerosi partner del territorio: Unione Montana Valle Stura con diversi comuni (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Valloriate, Vinadio, Vignolo), il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l'ASL CN1, il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e l'associazione Yepp Valle Stura. Dal punto di vista operativo il progetto è accompagnato da l'Istituto di Ricerca e Formazione Eclectica e dalla Cooperativa Sociale Emmanuele.