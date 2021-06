A Saluzzo il MercAntico “special” a tema musica e letteratura è in versione by night

Domenica 26 giugno dalle 18 sotto l’ala di ferro di piazza Cavour torna la “Special Edition” del Mercantico dell’Antiquariato minore e dell’usato saluzzese che ha visto il bellissimo debutto di appuntamenti post Covid , domenica scorsa 13 giugno.

La prima data special per pubblico e appassionati è in versione by night con “Musica, libri e fumetti” ( piazza Cavour) mentre la seconda vedrà protagonisti i “Giocattoli”. domenica 28 agosto nel centro storico.

Il mercAntico si svolgerà anche in caso di pioggia Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 3367448813, www.fondazionebertoni.it Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12 .

MercAntico Saluzzo 2021 le date:

Domenica 10 ottobre – Centro cittadino

Domenica 7 novembre – Centro cittadino

#news2021 | SPECIAL EDITION

Sabato 26 giugno (ed. Serale) – Musica, libri e fumetti – Ala di ferro

Sabato 28 agosto – Giocattolo Centro storico