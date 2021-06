Saluzzo, in scena “Un ladro in casa” storie di piccoli risparmiatori truffati

Un ladro in casa” è il titolo del secondo spettacolo della rassegna teatrale del Cinema Teatro Magda Olivero organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Saluzzo, in scena sabato 26 giugno alle 21, nell’Arena Fab ( ex Caserma Musso) in piazza Montebello.

In caso di maltempo, come avvenuto già per il primo spettacolo la rappresentazione sarà spostata al Cinema Teatro Magda Olivero in via Palazzo di città.

“Un ladro in casa”, scritto e interpretato da Fabrizio Coniglio, accompagnato sul palco da Stefano Masciarelli e Bebo Storti è il racconto di famiglie truffate, incastrate nelle strategie di un sistema bancario che non conosce più regole e che ha distrutto migliaia di risparmiatori, vivendo solo per arricchire se stesso. Una commedia amara, ma pur sempre divertente, quella costruita sul triste epilogo di storie comuni di famiglie che hanno messo da parte dei risparmi per una vita intera e che decidono di investirli. Vittime di crack finanziari che hanno coinvolto gruppi e imprese, come nel peggior incubo o racconto kafkiano.

Fino a che punto si spingerà il demone del profitto senza etica? Lo spettacolo è prodotto da Tangram Teatro Torino.

L’ingresso singolo: 18 euro. Per prenotare si può inviare una mail a prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it Per informazioni ulteriori consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it