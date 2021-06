Imponente spiegamento CRI per la Fausto Coppi: in campo anche i droni

Domenica 27 giugno, dalle 6 alle 19, alla gara ciclistica Fausto Coppi, il Comitato di Cuneo della Croce rossa italiana metterà in campo un gran dispiegamento di forze per garantire al meglio la sicurezza di tutti i corridori sui percorsi della Medio (111 km la lunghezza con 2.500 metri di dislivello) e della Gran Fondo (177 km la lunghezza con 4.125 metri di dislivello).

Saranno infatti più di 70 volontari impegnati con 12 ambulanze, 1 posto di primo soccorso attendato, 1 ambulatorio mobile, 2 squadre appiedate, 1 fuoristrada, 1 auto logistica e personale attrezzato per il soccorso in zone impervie, una sala operativa con base in Piazza Galimberti a Cuneo.

Le ambulanze, gli altri mezzi e il personale verranno forniti principalmente dalla CRI di Cuneo con il supporto delle sedi di Borgo San Dalmazzo, Busca, Caraglio, Dronero, Melle e Valle Stura: quattro seguiranno la gara nei due percorsi, lungo e corto, altre saranno posizionate nei punti strategici dove, gli scorsi anni, si sono verificati incidenti e le maggiori criticità.

Tutti saranno coordinati e in collegamento radio con il Posto di Comando Avanzato della Croce Rossa di Cuneo allestito nel presidio di piazza Galimberti. Lì vi sarà inoltre in funzione un servizio di interpretariato fornito da volontari CRI per la risposta alle possibili chiamate dei concorrenti stranieri, di diverse nazionalità.

Come testato nelle ultime edizioni, anche quest'anno vi sarà la geolocalizzazione dei mezzi impiegati sul percorso grazie a un sistema fornito dall’organizzazione che, in caso di eventuali interventi, permetterà di trovare nel più breve tempo possibile il luogo esatto, eventualmente le coordinate geografiche e di conseguenza il mezzo di soccorso effettivamente più vicino o idoneo al luogo dell’intervento.

Le mappe saranno visibili presso il coordinamento di piazza Galimberti su uno dei monitor di cui sarà dotato il Posto di Comando Avanzato.

In piazza Galimberti a Cuneo, vero fulcro della manifestazione, verrà allestito, da personale logistico CRI, un posto di primo soccorso attendato e gestito dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa di Cuneo: fornirà assistenza di tipo infermieristico e primo soccorso. Avranno a disposizione anche un’ambulanza per ospedalizzare eventuali infortunati giunti comunque al traguardo.

Alla Grangia Saria (Castelmagno) verrà posizionato un ponte radio costantemente in collegamento con piazza Galimberti, per consentire comunicazioni efficaci e mantenere aperto il collegamento tra tutti i mezzi, fondamentale in queste situazioni.

Infine al bivio del colle di Valcavera, nel Vallone dell’Arma, sarà posizionato personale formato nel soccorso con mezzi e tecniche speciali dotato di un mezzo fuoristrada per l'eventuale soccorso su terreno impervio.

Da ultimo, una squadra di emergenza, con carrello appendice e fuoristrada, sarà reperibile in sede con un secondo posto di primo soccorso attendato pronto a essere montato per gestire ulteriori criticità, composto di tenda pneumatica, brandine, coperte e materiale di primo soccorso.

Quattro moto mediche e un’automedica dell’organizzazione - esterni alla Croce Rossa - collaboreranno infine con i volontari CRI.

"Ogni anno, a seconda delle criticità, vengono effettuati dai 30 ai 50 interventi – spiegano dalla CRI – di diversa gravità e la Croce Rossa Italiana, da sempre, è garante dell’assistenza a questa importante manifestazione ciclistica del cuneese che richiama oltre 2.800 appassionati delle due ruote, provenienti da tutto il mondo. Ogni anno cerchiamo di migliorare l’offerta dei servizi, al fine di garantire ai ciclisti e a tutti i partecipanti alla manifestazione il soccorso più idoneo correlato alla patologia riscontrata".

Come le precedenti edizioni, anche per il 2021 ogni aggiornamento e comunicazione di pubblica utilità potrà essere trovata su Twitter con gli hashtag @laFaustoCoppi e #CroceRossa seguendo l’account @CRIcuneo. I Tweet saranno tradotti anche in inglese e francese.

Infine, la squadra SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) della CRI del Piemonte sarà impiegata per la prima volta nell’utilizzo dei droni, questa volta a scopo promozionale e nel rispetto della privacy, per riprese video ma utilizzabili in caso di necessità per emergenza.