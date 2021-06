In Piemonte inoculate 3,4 milioni di dosi. Solo oggi sono state più di 42mila

Sono 40.141 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 22.849 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.951 i 16-29enni, 4.566 i trentenni, 4.756 i quarantenni, 6.461 i cinquantenni, 5.519 i sessantenni, 6.715 i settantenni, 1.582 gli estremamente vulnerabili e 332 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.399.287 dosi (di cui 1.095.980 come seconde), corrispondenti al 94,6% di 3.593.580 finora disponibili per il Piemonte.

Sono arrivate in giornata e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie 249.210 dosi di Pfizer e 49.200 dosi di AstraZeneca.