Invernelli riconfermato alla presidenza dell’Associazione Case di Riposo Cuneese

Silvio Invernelli è stato riconfermato ai vertici della Associazione Case di Riposo Cuneese. A deciderlo è stata l’assemblea - composta da trenta persone - che si è svolta nei giorni scorsi e che ha nominato il consiglio che guiderà l’associazione per i prossimi tre anni. Invernelli è al suo secondo mandato, mentre il suo vice sarà Monika Caracuda, della casa si riposo di Bra, Mario Francone. Caracuda subentra a Stefania Messa, che rimane comunque nel consiglio. Con lei sono stati riconfermati anche Gabriele Gilardi, Luca Belvolto. New entry in consiglio sono: Cinzia Ramello dell’Ottolenghi di Mussotto d’Alba e Elladi Daniele del Monsignor Eula di Roccaforte Mondovi. Revisore dei conti Massimo Perrone.

“Abbiamo passato un periodo difficile - ha detto il presidente Invernelli -. I prossimi saranno anni ricchi di cambiamneti: la case di riposo devono adeguarsi al meglio e vincere la sfida lanciata, purtroppo, da un’emergenza sanitaria che è stata come una guerra mondiale. Per questo auguro a tutto il consiglio buon lavoro. Un consiglio che mai come quest’anno è rappresentativo di tutto il territorio provinciale”.

In Granda ci sono 158 case di riposo, tra queste almeno 40 sono di piccole dimensioni: “È soprattutto pensando al futuro di queste strutture più piccole - ha sottolineato il presidente Invernelli - che è necessario ridisegnare un progetto per il futuro”.

Sono settanta le case di riposo che fanno parte dell’Associazione Case di Riposo Cuneese.