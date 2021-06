Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa della card "Io sostengo il commercio locale"

Anche questo sabato si rinnova l'appuntamento davanti alla pasticceria Comino, vicino al mercato settimanale, dove Confcommercio As.Com Monregalese distribuirà GRATUITAMENTE le Card "IO SOSTENGO IL COMMERCIO LOCALE" che danno la possibilità, a chi si iscriverà all'omonimo gruppo TELEGRAM, di ottenere sconti e vantaggi dalle aziende aderenti al circuito.



Si ricorda che l'iniziativa è totalmente gratuita e si basa sull'utilizzo dell'app "TELEGRAM" scaricabile dagli store di Google, Apple e Huawei che funziona come la più popolare whatsapp.



A differenza delle "solite" fidelity card non è prevista né una raccolta punti e nemmeno una scontistica fissa presentando la tessera: si dovranno seguire semplicemente le offerte che le aziende pubblicheranno e che si riceveranno sul telefonino come normali notifiche.



Semplice e soprattutto, ci teniamo a ribadirlo, totalmente gratuito per tutti sia per i clienti che per le aziende a tutto vantaggio del nostro territorio.



Per ulteriori informazioni si può contattare la sede di Mondovì in piazza Roma 2 tel. 017446893