Mondovì, la dottoressa Alice Peroglio Carus nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia

Nuovo primario per l'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, è la dott.ssa Alice Peroglio Carus, già direttore facente funzione del reparto, che ha saputo anche accogliere tutte le mamme nel periodo pandemico, anche quelle covid positive, con umanità e professionalità.

Proprio lo scorso marzo ai nostri microfoni, in occasione del mese dedicato alla consapevolezza sull'endometriosi, la dott.ssa Peroglio Carus aveva spiegato l'importanza di non sottovalutare questa patologia subdola che, in Italia colpisce circa 3 milioni di donne (leggi qui).

"Sono particolarmente lieto che il 'nostro' reparto di ginecologia-ostetricia possa, da oggi, contare su un Primario in carica, la dott.ssa Alice Peroglio." - commenta a nome del comune di Mondovì l'assessore Luca Robaldo - "A lei, che ha svolto finora l'incarico di 'facente funzione' vanno i complimenti miei personali e dell'intera città. Inutile sottolineare l'importanza del reparto per il nosocomio, così come è intuibile la necessità - per gli operatori e per le pazienti - di poter contare su professionisti seri e presenti. Abbiamo la fortuna, non solo nel reparto in questione bensì in tutto il "Regina Montis Regalis", di avere personale preparato e disponibile. Per questo motivo credo necessario, ora più che mai, continuare nell'impegno a tutela dell'ospedale, a partire dal reparto di urologia".