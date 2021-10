Al teatro Marenco di Ceva serata in musica per aiutare l’istituto De Rossi

Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, riparte il teatro Carlo Marenco di Ceva e lo fa con una serata di solidarietà.

Sabato 17 luglio, alle 21, il teatro cebano ospita una tappa del tour 2021 dei “The Dragon Attack”, Queen e Freddie Mercury Tribute.

L’incasso della serata andrà a favore dell’istituto per anziani Casa di Riposo De Rossi Ceva e sostegno opere beneficenza Omrcc Genova.

Prevendite presso il teatro fino esaurimento posti, oppure tabaccheria Renna di Ceva in Corso Garibaldi e Music Shop a Mondovì in via Beccaria 19/c