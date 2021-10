118 e Soccorso alpino intervenuti questa mattina, domenica 27 giugno, per un incidente presso il Rifugio Becchi Rossi nel comune di Argentera in alta Valle Stura.

Un'escursionista francese, di cui non sono state rese note le generalità, è stato colpito dall'incornata da una mucca. Le ferite riportate hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza con squadre del soccorso alpino a terra in supporto.



L'escursionista francese non si trova in gravi condizioni.