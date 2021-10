A Racconigi concerto dell'Ensemble Chitarristico “Lia Trucco”

L’Ensemble Chitarristico “Lia Trucco”, nell’ambito della collaborazione in atto da alcuni anni tra il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e questo Comune, si esibirà a Racconigi sabato 3 luglio prossimo presso il Salone SOMS alle ore 17,30.

L'Ensemble Chitarristico “Lia Trucco” si è costituito per mantenere viva la memoria di Lia Trucco, promuovendo la sua passione per la musica e, in particolare, per la chitarra.



Diretto dal Professor Cristiano Alasia, ė composto dagli studenti di chitarra del Civico Istituto Musicale "G.B. Fergusio" di Savigliano.



Sono presenti nella formazione musicisti che hanno superato brillantemente esami in Conservatorio e svolto attività concertistica in qualità di solisti e in formazioni orchestrali.



Numerose sono le partecipazioni musicali e i concerti eseguiti in questi anni, che hanno riscosso da parte del pubblico grande successo. Invitati a partecipare alla rassegna concertistica del Conservatorio di Cuneo nel maggio del 2019, si sono esibiti per importanti associazioni musicali in Italia e all’estero.



Dal 2013 l'Ensemble Chitarristico é la colonna portante della manifestazione chitarristica "Premio Lia Trucco", dedicata ai giovani chitarristi emergenti.



Scopo dell’Ensemble è quello di creare l’opportunità per i giovani di suonare e stare insieme, vivendo l’esperienza musicale come un contesto favorevole alla crescita artistica e culturale e alla nascita di significativi legami di amicizia.